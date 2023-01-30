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Хотів розіграти дівчину: росіянин вигадав власну страту в Україні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хотів розіграти дівчину: росіянин вигадав власну страту в Україні (відео)
Відеоролик наробив багато галасу в РФ, тому загарбник був змушений зізнатися, що придумав власну страт
фото скріншот відео

На відео окупант позує на колінах нібито із зав'язаними руками

Російський загарбник з Північної Осетії Арсен Кусраєв інсценував свою страту в Україні, записав відповідне відео,  а пізніше заявив, що пожартував. Про це повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

На відео окупант позує на колінах нібито із зав'язаними руками. Він заявив, що «попався» під Соледаром. Він попрощався з усіма рідними, друзями та своєю дівчиною.

В кінці ролика автор нібито перезаряджає автомат і направляє його в бік окупанта. На цьому відео обривається.

Цей відеоролик наробив багато галасу в РФ, тому загарбник був змушений зізнатися, що придумав власну страту, щоб «розіграти» дівчину.

«Хочу вибачитися за попередній ролик. Його зняли з метою розіграшу дівчини. Але, на жаль, відео вийшло з-під контролю і поширилося. Це все було неправдою. Ми пожартували, скажімо так», – заявив окупант.

Нагадаємо, Росія підтвердила влучний удар ЗСУ по окупованому Іловайську

Теги: росія відео окупанти

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