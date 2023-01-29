Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)

Чотири роботи «Маркер» відправляються з РФ до України

Рогозін похвалився розробкою безпілотних «Маркерів»

Колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін повідомив про готовність до відправлення на Донеччину чотирьох роботів «Маркер», які, за задумом російського військового керівництва, мають знищувати надані ЗСУ німецькі танки Leopard та американські Abrams.

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«Виконавчий директор магнітогірської «Андроїдної техніки» (творець «Маркерів» — ред.) Євген Дудоров щойно повідомив, що почалося завантаження для відправлення на Донбас чотирьох безпілотних «Маркерів». Зустрічаємо», – написав Рогозін у своєму Telegram-каналі.

До того він опублікував кадри роботи роботів. За словами Рогозіна, вони «навчать вражати» німецькі танки Leopard та американські Abrams.

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Раніше розробники «Маркера» повідомили про успішні випробування комплексу як ППО «ближньої руки» для ураження безпілотників на невеликих відстанях.

Дудоров розповів, що на робототехнічний комплекс встановили станцію радіолокації, яка нібито здатна розпізнавати повітряні цілі з малою площею розсіювання і пересилати їх координати в стрілецько-гранатометний модуль. Потім за допомогою оптики «Маркер» слідкує за метою та вражає її зі штатного кулемета, уточнив розробник.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

В свою чергу, виробник Leopard – німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall – оголосив, що готовий передати Україні 139 танків.

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Міжнародні партнери України, частина з яких цього тижня зробила гучні заяви про надання вітчизняним військовим техніки, загалом передадуть на потреби нашої армії 321 важкий танк.