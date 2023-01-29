Залишилися одні «зеки». Окупант злиться через втрати особового складу (перехоплення)

Розвідка опублікувала перехоплену розмову росіян

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове радіоперехоплення. Це розмова окупантів, один із них дивується, що в іншого з особового складу залишилися лише «зеки», які ще й швидко чисельно зменшуються.

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«А скільки в тебе чоловік? Скільки? 17? А чого так мало? Щось я не зрозумів. Та це одні «зеки» ти мені називаєш. Що старих нікого нема?», – злиться окупант.

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Раніше окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян.

Напередодні російський генерал-майор Олександр Руцький заявив, що «армія Росії не в змозі проводити оперативно-стратегічні наступальні операції».

Нагадаємо, американський дослідницький центр RAND Сorporation опублікував доповідь під назвою «Як уникнути довгої війни» між Росією та Україною, і вважає, що жодна з країн не досягне «абсолютної перемоги» над іншою. Аналітики наголошують, що Україна не націлена на цю абсолютну перемогу, оскільки хоче лише повернути свої території, не знищуючи Росію.

Раніше Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення.

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Данілов підкреслив, що в Росії вже розуміють, що вони стратегічно програли війну, і їхні шанси перемогти Україну дорівнюють нулю.

Також Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ.