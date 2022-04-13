Росія блокує евакуаційний транспорт: 13 квітня не буде гумкоридору

Ворожі сили постійно обстрілюють Луганську область

На сьогодні, 13 квітня, не погоджено жодного гуманітарного коридору. Російська сторона порушує домовленості та блокує евакуаційний транспорт. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірину Верещук.

Вона зазначила, що окупанти заблокували колону автобусів у Запорізькій області. Крім того, ворожі сили постійно обстрілюють Луганську область, тим самим порушуючи домовленості про режим припинення вогню.

«Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року.На жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо. У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню.

Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.

Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше», – повідомила Верещук.

Наагадаємо, 12 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині