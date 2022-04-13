Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва із потужною заявою
Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії
Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським.
Про це повідомив литовський президент Науседи у Twitter і опублікував спільне фото з колегами на залізничному вокзалі.
«Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку і військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу», – йдеться в публікації.
Президент Литви у своєму пості додав українською мовою «Разом до перемоги!». В адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.
Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.
Нагадаємо, країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії. Як повідомлялося, Україна, Литва та Польща будуть спільно розслідувати воєнні злочини РФ.