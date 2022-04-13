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    Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва із потужною заявою

    Глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським - Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва із потужною заявою
    Глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським
    фото: twitter.com/GitanasNauseda

    Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії

    Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським.

    Про це повідомив литовський президент Науседи у Twitter і опублікував спільне фото з колегами на залізничному вокзалі.

    «Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку і військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу», – йдеться в публікації.

    Президент Литви у своєму пості додав українською мовою «Разом до перемоги!». В адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.

    Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.

    Нагадаємо, країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії. Як повідомлялося, Україна, Литва та Польща будуть спільно розслідувати воєнні злочини РФ.

    Теги: росія окупанти Польща війна Латвія Литва Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва із потужною заявою