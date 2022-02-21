«Проср*ли». Комаровський емоційно звернувся до Путіна (відео)

Комаровський: «Ви без нафти на одному туризмі могли б підкорити увесь світ. А замість цього, ці зусилля на що їх про…ли?»

Комаровський звинуватив Путіна у тому, що через нього Росія зіпсувала стосунки усіма сусідніми країнами

Популярний лікар Євгеній Комаровський, який часто коментує політичні чвари, вважає, що президент Росії Володимир Путін занапастив свою країну, яка мала потужні можливості для процвітання. Про це він заявив в ефірі російської програми.журналістам.

«Путін – людина, у якої величезні можливості, величезний талант управлінця, які він потратив зовсім у іншому напрямку. При тих грошах, які звалилися на Росію, яку можна було лялечку зробити у гуманітарному плані, як можна було з усіма потоваришувати, як можна було модифікувати країну, модифікувати судову систему, модифікувати медицину, систему освіти, систему безкоштовного дитячого спорту, перемогти корупцію, – зробити країну, якій би заздрив увесь світ. При ваших територіях. Як я люблю мандрувати, я був у Сибірі, той же південний Урал, де я був… волосся дибом від цієї краси. Ви без нафти на одному туризмі могли б підкорити увесь світ. А замість цього, ці зусилля, на що їх про…ли? На те, що в 21 столітті примножувати землі? Псувати стосунки з усіма сусідами?», – обурився Комаровський.

Відомий лікар також звинуватив Путіна у тому, що через нього Росія зіпсувала стосунки усіма сусідніми країнами. «І це було б зрозуміло, якби на чолі країни стояв розумово відсталий дибіл. Але, коли приходить до влади людина, яка знає, що таке злидні, яка піднялася з нуля, яка вміє керувати, вміє тримати дистанцію, знає, що таке дружба. Уміє тримати обіцянки, усі ці свої таланти приводить до того, що Росія під санкціями, Росія з’ясовує стосунки з країнами: Казахстаном, Азербайджаном, Україною, Молдовою, Грузією – це дуже образливо», – зазначив Комаровський.

Раніше Комаровський заявив, що йому ніколи не забудуть необережне висловлювання про те, що для завершення війни з Росією він би з’їздив із Володимиром Путіним на риболовлю, в ході якої, нібито, вирішив би проблемні питання між двома державами. Також лікар Комаровський розкрив головну інтригу дня народження Шустера.



