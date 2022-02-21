«Мораторій» на членство України в НАТО: Білий дім спростував заяву Путіну

Сьогодні Путін заявив, що Джо Байден нібито запевнив його, що Україна не буде прийнята в НАТО найближчим часом

Високопоставлений представник адміністрації президента США запевняє, що Джо Байден в приватному порядку не давав президенту Росії Володимиру Путіну жодних запевнень або зобов'язань щодо членства України в НАТО. Про це чиновник сказав CNN.

«Позиція США щодо членства в НАТО не зазнала жодних змін, а саме, що вони як і раніше прихильні політиці відкритих дверей для оборонного Альянсу», – заявив представник адміністрації Байдена.

Раніше сьогодні Путін заявив, що Джо Байден нібито запевнив його, що Україна не буде прийнята в НАТО найближчим часом, і на її потенційне членство може бути накладений мораторій.

Напередодні Вашингтон пригрозив Путіну особистими санкціями.

Як відомо, президенти Білорусі та РФ продовжать «перевірку» сил реагування Союзної держави. Спільні військові навчання Росії та Білорусі мали завершитися 20 лютого. Проте Олександр Лукашенко та Володимир Путін вирішили продовжити їх через «загрозу на кордонах».

Напередодні Столтенберг заявив,що ознаки вказують, що Росія планує повномасштабний напад на Україну.

Нагадаємо, НАТО повідомляє, що бачить найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення «холодної війни».

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