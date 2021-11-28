Комаровський, який раніше критикував Зеленського, несподівано став на його захист

Відомий лікар прокоментував пресмарафон глави держави

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський, котрий нещодавно назвав своє рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року помилкою, несподівано став на захист президента. Так, коментуючи на каналі «Україна 24» пресмарафон Зеленського, Комаровський заявив, що рішення глави держави вийти до преси – це «вчинок».

«Дуже гострі запитання і відповіді. Перше відчуття, яке у мене було, Україна справді принципово відрізняється від будь-якої країни на території колишнього Радянського Союзу. У нас справжня свобода слова, котра і зробила Володимира Олександровича президентом. Таке неможливо більше ніде. Коли президент виходить на таку пресконференцію, прекрасно розуміючи, що його точно не будуть хвалити більшість присутніх, це вчинок, це серйозно. І за це йому велике дякуємо. Це дуже важливо», – сказав Комаровський.

Лікар також зауважив, що розмова була дуже гострою, і у деяких ситуаціях він спостерігав неповагу до інституту президента.

«Можливо, у цьому винен і сам президент, але, тим не менше, при всьому моєму адекватному ставленні до Юрія Бутусова, якого вважаю серозним, потужним журналістом, думаю, що треба було себе стримати. Із поваги до нас усіх. Я би не хотів, щоб люди у Росії дивилися цю перепалку», – сказав Комаровський.

«Точно так само мені не сподобалося, коли Михайло Ткач (журналіст-розслідувач, провідний кореспондент програми «Схеми: корупція в деталях», – ред.) поправляв президента, що ви вилетіли не в шість, а в сім. Це дріб’язково, з моєї точки зору», – додав лікар.

Нагадаємо, на початку листопада Комаровський заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону: «Так це і була наша з тобою дурна помилка. Ми з тобою лоханулися, і 73% (виборців, які підтримали Зеленського – ред.) так само лоханулися... Я почуваюся винуватим…».

Також лікар та шоумен Євген Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в депутати. Він також вважає, що глава держави використав його для власного піару.

Раніше відомий педіатр зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток.