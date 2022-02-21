У Кривому Розі комунальники розсилають листи з російськими марками (фото)

В Україні дійсними знаками поштової оплати є тільки марки України

КП «Криворіжтепломережа» клеїть на листи марки з російськими прапорами

У Кривому Розі здійнявся скандал довкола конвертів з марками із зображеннями прапора РФ, які розсилає комунальне підприємство «Криворіжтепломережа». Про це повідомила депутатка Тернівської районної ради у Кривому Розі Віра Поляк у Facebook.

Депутатка написала до КП «Криворіжтепломережа» депутатське звернення щодо розподілу теплової енергії за попередні роки. Вчора, отримала офіційну відповідь у конверті з марками прапора країни-агресора.

«На дев’ятому році війни з країною-агресором, дожилися, КП «Криворіжтепломережа» – комунальне підприємство, надсилає листи депутату, використовуючи марки з російськими прапорами. А Укрпошта?», – обурилася Поляк.

Дописувачі під постом депутатки також е стали стримувати емоції і обурилися таким фактом:

Це якийсь сюр.

У цьому місті вже нічому не дивуєшся.

Марки російські 2007 року, зрозуміло що вони не можуть бути засобом оплати, тим більше в Україні. Той хто клеїв, це розумів і тому заклеїв «Россія». От цікаво, як лист дійшов? «Укрпошта» порахувала їх, як по 8 грн. Не звернули увагу?

Як філателіст стверджую: тут якась нестиковка. В Україні дійсними знаками поштової оплати є тільки марки України. От тільки де ця нестиковка, незрозуміло...

Це хтось розраховував «заробити» на «збитку пошті». Але в цьому випадку таке комерційне відправлення коштує 0,0 бо марки непогашені. Тому російські марки в цьому випадку, скоріш за все, можна розглядати як віньєтки.

Тим часом, у Міністерстві закордонних справ РФ поскаржилися на те, що в Україні українська мова приходить на зміну російській у різних сферах, зокрема в освіті.

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