«Жалюгідна вистава»: соцмережі оцінили засідання Ради безпеки РФ щодо визнання «ЛДНР»

Користувачі Facebook жваво обговорюють «доленосне» та «історичне» засідання

Українська Facebook-аудиторія досить жваво відреагувала на телевізійну трансляцію засідання Ради безпеки РФ, в ході якого представники російської влади на чолі з Володимиром Путіним вирішували питання щодо визнання «ЛНР» та «ДНР».

Українські користувачі соціальних мереж не поскупилися на епітети щодо учасників цього «дійства», а сам захід називали «космічною маячнею», «максимально жалюгідною виставою» тощо.

«Як виглядає російський радбез. За столом сидить пітун. В кілометрі від нього на приставних стільцях сидять боярє», – написав на своїй сторінці блогер Антон Ходза, додавши відповідні світлини.

«Оця помпезність напружує», – зазначив один з коментаторів його допису.

«Навіть до столу не запросив», – обурився інший підписник блогера.

Дмитро Гладунець у своєму дописі на Facebook звернув увагу на виступ голови зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

«Наришкін всьо. А це, на секундочку, колишній голова ДержДури, колишній голова зовнішньої розвідки і постійний член радбезу рф. Подивіться яка це жалюгідна, обісрана і перешугана істота. Він входить в угрупування яке має конфлікт з путіним, думаю саме тому плєсєнь вирішила з нього поугарати», – зазначив він, додавши до допису відео.«Здав аналізи на місці», – дотепно зазначила одна з коментаторок допису.

Зі свого боку громадський діяч Олександр Саліженко у своєму дописі зазначив: «Максимально жалюгідна вистава з упоротими акторами і режисером. Паралельний світ».

«Шоу уродів», – залишив під дописом коментар один з його підписників.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ради безпеки Росії на чолі з диктатором Володимиром Путіним розглядалося питання про визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР». За годину до цього ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік».

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