Лікар Комаровський розкрив головну інтригу дня народження Шустера

Євген Комаровського переконує, що Савік Шустер нічого не погоджує з Рінатом Ахметовим

Євген Комаровського переконує, що Савік Шустер нічого не погоджує з Рінатом Ахметовим

Вперше гість дня народження Савіка Шустера чітко відповів, чи був на святі олігарх Рінат Ахметов

Український олігарх Рінат Ахметов був на дні народження телеведучого Савіка Шустера у Литві. Про це сказав в інтерв'ю журналістам «Нового видання» лікар та телеведучий Євген Комаровський.

За словами шоумена, який першим з гостей свята визнав присутність олігарха, Ахметов приїхав на святкування до Шустера й одразу ж поїхав.

«Звичайно, був, ну був. Він прийшов на день народження і зник після цього. І все. (Спілкувались, – ред.) про Савіка Шустера. Він говорив дуже приголомшливий тост за здоров'я людини, яка обходиться йому дуже дорого. Тому що Шустер не погоджує з ним нічого і робить, що хоче. А потім на нього (Ахметова, – ред.) наїжджає влада і він втрачає гроші», – розповів Комаровський.

Натомість чутки про розмову з Ахметовим щодо нового політичного об’єднання Комаровський назвав нісенітницею.

«Це все висмоктано з пальця. Поїхали до Вільнюса, щоб вибрати президента. А нах..іна їхати до Вільнюса? Що, не можна зустрітися в Конча-Заспі, щоб щось обговорити? Що за дурниця взагалі?» – риторично поцікавився лікар.

Нагадаємо, на днях журналісти оприлюднили розслідування, де вказувалося, що олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки, за версією ЗМІ, – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото із написом «Це саме те що ви подумали», на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера.

Журналісти провели розслідування і їм вдалося дослідити за яких обставин було зроблене це фото і хто з відомих особистостей не потрапив у кадр. Зазначається, що низка українських політиків літали в Вільнюс на святкування дня народження Савіка Шустера. Окремим чартером, через Париж, у Вільнюс прилетів і сам Ахметов, але на день народженні Шустера він начебто не був присутній.

Тепер, як підтвердив Комаровський, олігарх таки був на святі.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

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