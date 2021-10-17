Російські бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі

Окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї

Станом на 17 жовтня 2021 року, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню», – зазначається у повідомленні.

Так, у напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо, минулої доби, 16 жовтня, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, у чотирьох випадках застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Як зазначається, щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7-му годину ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.