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    Російські бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі

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    Бойовики щоденно порушують мінські домовленості - Російські бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі
    Бойовики щоденно порушують мінські домовленості
    фото з відкритих джерел

    Окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї

    Станом на 17 жовтня 2021 року, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню», – зазначається у повідомленні.

    Так, у напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

    У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

    Нагадаємо, минулої доби, 16 жовтня, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, у чотирьох випадках застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Як зазначається, щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Станом на 7-му годину ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Теги: окупанти обстріл озброєння
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    Російські бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі