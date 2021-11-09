«Анекдоти – найкумедніші»: Зеленський написав пост про мову і спантеличив українців

Російськомовний жартівник Зеленський роздратував соцмережі постом про українські анекдоти

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook присвятив допис Дню української писемності та мови, який святкуємо сьогодні, 9 листопада.

Очільник країни привітав зі святом та зазначив: «Українська мова – прикраса, яка додає чарівності всьому.

Колискові українською – найлагідніші.

Вірші українською – найромантичніші.

Анекдоти – найкумедніші.

Діалоги – найвідвертіші.

Пісні – найдушевніші.

А освідчення українською мовою в коханні – найпалкіші».

Цікаво, що коли теперішній президент був коміком, то для жартів користувався російською мовою.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вдосконалював свої знання з української мови разом з відомим вітчизняним мовознавцем та вчителем Олександром Авраменком.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

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