«Анекдоти – найкумедніші»: Зеленський написав пост про мову і спантеличив українців
Російськомовний жартівник Зеленський роздратував соцмережі постом про українські анекдоти
Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook присвятив допис Дню української писемності та мови, який святкуємо сьогодні, 9 листопада.
Очільник країни привітав зі святом та зазначив: «Українська мова – прикраса, яка додає чарівності всьому.
Колискові українською – найлагідніші.
Вірші українською – найромантичніші.
Анекдоти – найкумедніші.
Діалоги – найвідвертіші.
Пісні – найдушевніші.
А освідчення українською мовою в коханні – найпалкіші».
Цікаво, що коли теперішній президент був коміком, то для жартів користувався російською мовою.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вдосконалював свої знання з української мови разом з відомим вітчизняним мовознавцем та вчителем Олександром Авраменком.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.