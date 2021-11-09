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    «Анекдоти – найкумедніші»: Зеленський написав пост про мову і спантеличив українців

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    Зеленський поміркував про українську мову - «Анекдоти – найкумедніші»: Зеленський написав пост про мову і спантеличив українців
    Зеленський поміркував про українську мову
    Фото з відкритих джерел

    Російськомовний жартівник Зеленський роздратував соцмережі постом про українські анекдоти

    Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook присвятив допис Дню української писемності та мови, який святкуємо сьогодні, 9 листопада.

    Очільник країни привітав зі святом та зазначив: «Українська мова – прикраса, яка додає чарівності всьому.

    Колискові українською – найлагідніші.

    Вірші українською – найромантичніші.

    Анекдоти – найкумедніші.

    Діалоги – найвідвертіші.

    Пісні – найдушевніші.

    А освідчення українською мовою в коханні – найпалкіші».

    Цікаво, що коли теперішній президент був коміком, то для жартів користувався російською мовою.

    Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вдосконалював свої знання з української мови разом з відомим вітчизняним мовознавцем та вчителем Олександром Авраменком.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

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    Теги: українська мова Володимир Зеленський
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    «Анекдоти – найкумедніші»: Зеленський написав пост про мову і спантеличив українців