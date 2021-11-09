День української писемності та мови: що обов’язково треба зробити сьогодні
Усім охочим варто долучитися до написання всеукраїнського диктанту на Українському радіо
Сьогодні, у вівторок, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.
У День української писемності та мови на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року.
Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.
Радіодиктант національної єдності розпочнеться 9 листопада о 10:00. Спочатку учасникам розкажуть про правила диктанту, а його текст розпочнуть читати о 10:30.
Читатиме радіодиктант національної єдності цього року відомий український письменник Юрій Андрухович, він є і автором тексту. За словами Андруховича, текст диктанту – початок його майбутнього роману.
Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Учасники, які хочуть надіслати свій текст для перевірки, мають на це одну добу.
Нагадаємо, правила участі та де транслюватимуть радіодиктант читайте тут.
Торік Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності. Читала текст диктанту Римма Зюбіна, а от автором тексту був Іван Малкович. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури. Авраменко вважав, що текст диктанту хоч і був цікавий та актуальний, але він не відповідав духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.