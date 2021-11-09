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    День української писемності та мови: що обов’язково треба зробити сьогодні

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    Цьогоріч традиційний радіодиктант зачитає письменник Юрій Андрухович - День української писемності та мови: що обов’язково треба зробити сьогодні
    Цьогоріч традиційний радіодиктант зачитає письменник Юрій Андрухович
    Фото з відкритих джерел

    Усім охочим варто долучитися до написання всеукраїнського диктанту на Українському радіо

    Сьогодні, у вівторок, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

    У День української писемності та мови на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року.

    Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.

    Радіодиктант національної єдності розпочнеться 9 листопада о 10:00. Спочатку учасникам розкажуть про правила диктанту, а його текст розпочнуть читати о 10:30.

    Читатиме радіодиктант національної єдності цього року відомий український письменник Юрій Андрухович, він є і автором тексту. За словами Андруховича, текст диктанту – початок його майбутнього роману.

    Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Учасники, які хочуть надіслати свій текст для перевірки, мають на це одну добу.

    Нагадаємо, правила участі та де транслюватимуть радіодиктант читайте тут.

    Торік Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності. Читала текст диктанту Римма Зюбіна, а от автором тексту був Іван Малкович. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури. Авраменко вважав, що текст диктанту хоч і був цікавий та актуальний, але він не відповідав духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.

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    Теги: радіо письменник
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    День української писемності та мови: що обов’язково треба зробити сьогодні