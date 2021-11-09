Зеленський збирає чергове засідання РНБО

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються

Президент Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову скликати засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання має відбутися завтра, 10 листопада.

«Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в місті Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання», – зазначається у повідомленні.

Засідання РНБО відбудеться в Офісі президента України.

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються.

Минулого тижня Зеленський змінив склад РНБО. Олексія Резнікова, який і так був у РНБО, але на посаді голови Міністерства реінтеграції, затвердили на посаду міністра оборони.

Відповідно до указу президента, до персонального складу РНБО були введені:

Рябікін Павло – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Свириденко Юлія – перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України.

Водночас Олексія Резнікова затвердили на посаду міністра оборони України.

Зі складу РНБО вивели:

Любченка Олексія;

Андрія Тарана;

Олега Уруського.

Як відомо, Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України.

Ще Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: що про нього відомо.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також під час засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.

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