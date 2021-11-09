День української писемності та мови: свіжі дані, скільки українців вважають українську мову рідною

Більш ніж половина громадян України підтримують норму «мовного закону» про обслуговування українською мовою

Більшість українців вважають українську мову рідною для себе й підтримують обов'язок обслуговування державною мовою. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, 78% українців вважають українську мову своєю рідною. 18% опитаних назвали своєю рідною мовою російську.

Українська є рідною для абсолютної більшості мешканців Західних і Центральних регіонів нашої країни. На Півдні 56% назвали рідною українську і 41% – російську. На Сході 59% рідною вважають українську і 34% – російську.

Серед молоді віком 18-29 років українську вважають рідною 83%, а серед найстаршої групи (старше 60 років) – 74%.

14% українців також зізналися, що при спілкуванні переходять зі своєї рідної мови на мову, якою до них звертається співрозмовник (якщо вони нею володіють). 41% переходить залежно від ситуації. Ще майже 41% сказав, що не переходить ніколи.

Також, 55% українців підтримують норму «мовного закону» про обслуговування українською мовою при збереженні можливості обслуговування клієнтів іншими мовами на їхнє прохання. 21% таку норму не підтримує, а майже для 18% українців це байдуже.

Найбільше тих, хто висловився за обов'язкове обслуговування державною мовою, на Заході (74%) і в Центрі (62%). Водночас на Заході цей закон не підтримує 11% опитуваних, а в Центрі – 14%.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності, який щороку організовують з нагоди Дня української писемності та мови.