Питання мови зараз не на часі. Українська повністю захищена – Зеленський

Зеленський зазначив, що люди, які порушують тему мови, хочуть «хайпанути»

На сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції після виступу на форумі «Україна 30».

Зокрема Зеленський відповів на питання, чому деякі нардепи від «Слуги народу» намагаються змінити закон про мову.

«У Конституції все чітко було написано: одна єдина державна мова – українська. Усі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви – це всі люди, які хочуть «хайпанути» тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена», – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що з цього питання має вестися суспільний діалог, а не відразу парламентська робота. «Поважати українську мову треба, і поважати всіх людей теж нам потрібно», – додав президент.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою, як би завдати дошкульнішого удару по позиціях української мови у сфері послуг.

Читайте також: