Ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського

Зеленський перетворився на трагічну фігуру

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Еще одна социологическая контора показывает самый высокий антирейтинг у Зеленского.

Второй тур выглядит так:

Зеленський 53.9%

Порошенко 46.1%

Как видим, разрыв сократился до 8%.

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Но вот, что удивительно! Чем больше прозревают зеизбиратели, уверовавшие в Голобородька, тем меньше у меня завзяття критиковать Зеленского.

Все, что я хотела написать о Владимире Александровиче, я написала весной/летом 2019.

Сейчас он для меня фигура трагическая.

Джерело: блог Олени Яхно

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