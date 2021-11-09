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    Думки вголос

    Ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Розрив між Зеленським і Порошенком скоротився до 8% - Ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського
    Розрив між Зеленським і Порошенком скоротився до 8%

    Зеленський перетворився на трагічну фігуру

    Мовою оригіналу

    Еще одна социологическая контора показывает самый высокий антирейтинг у Зеленского.

    Второй тур выглядит так:

    • Зеленський 53.9%
    • Порошенко 46.1%

    Как видим, разрыв сократился до 8%.

    *****

    Но вот, что удивительно! Чем больше прозревают зеизбиратели, уверовавшие в Голобородька, тем меньше у меня завзяття критиковать Зеленского.

    Все, что я хотела написать о Владимире Александровиче, я написала весной/летом 2019.

    Сейчас он для меня фигура трагическая.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко соцопитування рейтинг Володимир Зеленський
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    Ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського