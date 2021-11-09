Ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського
Зеленський перетворився на трагічну фігуру
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Еще одна социологическая контора показывает самый высокий антирейтинг у Зеленского.
Второй тур выглядит так:
- Зеленський 53.9%
- Порошенко 46.1%
Как видим, разрыв сократился до 8%.
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Но вот, что удивительно! Чем больше прозревают зеизбиратели, уверовавшие в Голобородька, тем меньше у меня завзяття критиковать Зеленского.
Все, что я хотела написать о Владимире Александровиче, я написала весной/летом 2019.
Сейчас он для меня фигура трагическая.
Джерело: блог Олени Яхно