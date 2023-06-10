Руйнування Каховської ГЕС: Японія виділить Україні $5 млн

Прем'єр Японії та Зеленський провели розмову через кілька днів після того, як десятки тисяч жителів були змушені евакуюватися через повінь

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Японії Фуміо Кішідою ситуацію навколо Каховської ГЕС. Токіо виділить близько $5 млн допомоги. Ці кошти розподілятимуться через міжнародні організації.. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, повідомляє Kyodo.

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Кішіда та президент України Володимир Зеленський учора, 9 червня, провели телефонну розмову. Також повідомляється, що під час переговорів Кішіда висловив співчуття жертвам катастрофи після підриву греблі.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно зазначив, що на думку політиків, будь-які спроби змінити статус-кво силою не повинні ухвалюватися, також два лідери підтвердили важливість глобального порядку, заснованого на верховенстві закону.

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Нещодавно міністерство закордонних справ Бельгії у п’ятницю оголосило про надання Україні термінової гуманітарної допомоги для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Також Фінляндія відправить екстрену допомогу до зони лиха на півдні України.

Зокрема із бюджету Києва буде виділено 100 млн грн на допомогу Херсонській області, яка внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зазнала величезної техногенної катастрофи. Також столиця продовжує відправляти гуманітарну допомогу постраждалим регіонам.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.