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Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає – Укргідроенерго

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає – Укргідроенерго
Вода з Каховського водосховища необхідна для охолодження ЗАЕС
фото: скрін із відео

Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується

Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Про це повідомляє Укргідроенерго.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

«Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Теги: Каховська ГЕС війна окупанти

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