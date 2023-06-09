Київ виділить 100 млн Херсонщині – Кличко

Кличко уточнив, що у другій партії допомоги – великі ємності для питної води, що встановлюються на вантажівки, фільтри для води та продуктові набори

Віталій Кличко: «Сьогодні відправляємо ще допомогу в Херсон та райони Дніпропетровщини, які потерпають після підтоплення»

Із бюджету Києва буде виділено 100 млн грн на допомогу Херсонській області, яка внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зазнала величезної техногенної катастрофи. Також столиця продовжує відправляти гуманітарну допомогу постраждалим регіонам. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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«Сьогодні відправляємо ще допомогу в Херсон та райони Дніпропетровщини, які потерпають після підтоплення, спричиненого підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Київ відправить вантаж з тим необхідним із переліку, з яким до нас звернулися з підтоплених регіонів. На наступну сесію Київради я подам проект рішення про виділення столицею Херсонщині фінансової допомоги в розмірі 100 млн гривень», – повідомив Кличко.

Він також уточнив, що у другій партії допомоги – великі ємності для питної води, що встановлюються на вантажівки, фільтри для води та продуктові набори.

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У першій партії гумдопомоги, яка відправилась до Херсона 8 червня, були мотопомпи, станції біологічної очистки води, надувні човни та теплові гармати. А також літні спальники, термоси, набори посуду та 2,2 тонни продуктів харчування.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ забезпечить оздоровлення 100 дітей із Херсону в Карпатах. Зокрема, в Трускавці. Влада Херсону вже формує групи дітей, щоб відправити до місць оздоровлення.