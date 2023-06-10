Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
Щоб допомогти людям, які постраждали від повені B-FAST надасть обладнання для укриття
фото з відкритих джерел

Бельгія надасть допомогу Україні через урядовий механізм B-FAST

Міністерство закордонних справ Бельгії у п’ятницю оголосило про надання Україні термінової гуманітарної допомоги для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в заяві бельгійського МЗС

Зазначається, що Бельгія надасть допомогу Україні через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях. B-FAST передасть до регіону обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.

Також Бельгія виділить медичне обладнання на суму 1,6 млн євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить сухі пайки для евакуйованих. Крім того, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 млн євро і направить їх до районів, які постраждали від повені.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції. 

Також Фінляндія відправить екстрену допомогу до зони лиха на півдні України.

Зокрема із бюджету Києва буде виділено 100 млн грн на допомогу Херсонській області, яка внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зазнала величезної техногенної катастрофи. Також столиця продовжує відправляти гуманітарну допомогу постраждалим регіонам. 

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Читайте також: Які країни допомогли Україні ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС
Теги: окупанти Бельгія укриття столиця Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС
Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Чим це загрожує і що буде далі
6 червня, 08:54
Літо-2023, схоже, буде останнім російським літом у Криму
Окупанти змирились із втратою Криму?
8 червня, 10:37
Українці зіткнулися з новим горем, яке влаштували російські загарбники на Херсонщині
Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
7 червня, 12:43
Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
14 травня, 08:21
Ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії, тому потрібні засоби, які можуть їх знищити
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
26 травня, 10:37
У Житомирі є пошкодження внаслідок атаки безпілотників
Атака «шахедів» по Україні: мер Житомира повідомив про пошкодження
28 травня, 09:13
Мурал «Сім’я» у Бахмуті до повномасштабної війни
Окупанти зруйнували в Бахмуті будинки з муралом «Сім’я» (фото)
3 червня, 10:28
Голова МАГАТЕ запевнив, що води, яка перекачується на станцію основним маршрутом, має вистачити на кілька днів
Голова МАГАТЕ незабаром відвідає Запорізьку АЕС: деталі
6 червня, 13:41
Місцеві мешканці взялися рятувати майно та свійських тварин
Катастрофа на Херсонщині: як українці долають наслідки підриву ГЕС (відео)
6 червня, 16:57

Суспільство

Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень
Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі
Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі
Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили
Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили
В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи
Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: є поранені
Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
14K
Роман Безсмертний: Вступ інших країн у нашу війну – лише питання часу
12K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
11K
Справу щодо підриву Каховської ГЕС розкрито. Молодець Ілон Маск
6797
Нічна ракетна атака: на Житомирщині є жертви
6768
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 03:34
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:39
Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки – звернення Зеленського
Вчора, 22:31
Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Вчора, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Вчора, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Вчора, 06:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту