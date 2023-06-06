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Підрив Каховської ГЕС: місцева влада зробила заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: місцева влада зробила заяву
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсонській ОВА також назвали населені пункти Правобережжя Дніпра, яким загрожує підтоплення.

Проводиться евакуація цивільного населення з потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме:

  • села Миколаївка,
  • Ольговка,
  • Ліво,
  • Тягинка,
  • Понятівка,
  • Іванівка,
  • Токарівка,
  • Придніпровське,
  •  частково місто Херсон – острів Корабел.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА.

Нова Каховка та Каховська ГЕС у ці хвилини:

Підрив Каховської ГЕС: місцева влада зробила заяву фото 1
Підрив Каховської ГЕС: місцева влада зробила заяву фото 2

Раніше повідомлялося, що необхідно робити всім, хто опинився поряд з Каховською ГЕС.

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Теги: місцева влада Херсон місто влада населення евакуація

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