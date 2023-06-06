Підрив Каховської ГЕС: місцева влада зробила заяву
Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині
У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Херсонській ОВА також назвали населені пункти Правобережжя Дніпра, яким загрожує підтоплення.
Проводиться евакуація цивільного населення з потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме:
- села Миколаївка,
- Ольговка,
- Ліво,
- Тягинка,
- Понятівка,
- Іванівка,
- Токарівка,
- Придніпровське,
- частково місто Херсон – острів Корабел.
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.
Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА.
Нова Каховка та Каховська ГЕС у ці хвилини:
Раніше повідомлялося, що необхідно робити всім, хто опинився поряд з Каховською ГЕС.
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