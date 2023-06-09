Фінляндія надішле допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Влада Фінляндії відправить засоби очищення води та продуктові набори

Фінляндія відправить екстрену допомогу до зони лиха на півдні України, повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни. Допомогу надішлють через Механізм цивільного захисту ЄС. Про це пише фінське видання Yle.

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У затоплену внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС зону відправлять засоби очищення води та продуктові набори. Фінляндія також готується направити додаткову допомогу у разі запитів України. Наслідки руйнування греблі на людей та навколишнє середовище є значними, заявили у міністерстві. Фінляндія надає матеріальну гуманітарну допомогу Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Зазначимо, що відновлення зруйнованої російськими загарбниками Каховської ГЕС коштуватиме Україні орієнтовно 1 млрд євро, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. «Відновлення ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи», – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Управління ООН з прав людини наразі не наважується назвати підрив Каховської гідроелектростанції росіянами воєнним злочином. Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс.

Він також зазначив, що повторює заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. За словами верховного комісара ООН, всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.

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