  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Рятувальники попередили: у Карпатах лавинна небезпека

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українців попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах - Рятувальники попередили: у Карпатах лавинна небезпека
    Українців попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах
    фото з відкритих джерел

    У гори зараз ходити вкрай небезпечно

    У Карпатах вирує негода, падає сильний сніг. Через це є загроза сходження лавин. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

    Зазначимо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі. За прогнозом синоптиків, на заході, північних та центральних областях йтиме мокрий сніг та дощ.

    Температура повітря вночі становитиме -2...+4 градуси, на півдні та сході буде +5...+7 градусів.

    У східній частині опадів буде менше, подекуди – у Харківській, Луганській та Донецькій областях – буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +4 градусів.

    У Києві та області синоптики прогнозують температуру повітря і вночі, і вдень від 2 до 4 градусів тепла. Водночас у столиці піде мокрий сніг та дощ.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди рятувальники Карпати (гори) повітря негода небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рятувальники попередили: у Карпатах лавинна небезпека