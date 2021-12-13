Рятувальники попередили: у Карпатах лавинна небезпека

Українців попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах

У гори зараз ходити вкрай небезпечно

У Карпатах вирує негода, падає сильний сніг. Через це є загроза сходження лавин. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначимо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі. За прогнозом синоптиків, на заході, північних та центральних областях йтиме мокрий сніг та дощ.

Температура повітря вночі становитиме -2...+4 градуси, на півдні та сході буде +5...+7 градусів.

У східній частині опадів буде менше, подекуди – у Харківській, Луганській та Донецькій областях – буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +4 градусів.

У Києві та області синоптики прогнозують температуру повітря і вночі, і вдень від 2 до 4 градусів тепла. Водночас у столиці піде мокрий сніг та дощ.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

Читайте також: