Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози

У грудні та перед Різдвом в Україні не очікується сильних морозів, тому сніг не утворюватиме стійкого покриву на землі

Різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва, 7 січня

В Україну на Різдво, 7 січня, прийде справжня зима з морозами та сильними снігопадами. Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова в розмові з «Телеграф».

За її словами, різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва, 7 січня, до Хрещення, 19 січня. У цей період очікуються сильні морози та хуртовини.

«Похолодання очікується в межах тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не тільки до -15 градусів, а й нижче. І денні – будуть негативні», – повідомила Мартазінова.

За її даними, в грудні та перед Різдвом в Україні не очікується сильних морозів, тому сніг не утворюватиме стійкого покриву на землі.

Нагадаємо, за прогнозом завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, нинішня зима в Україні буде тепліше звичайного і з дефіцитом опадів. Вже в лютому може бути весняна погода.

Як раніше повідомлялося, за прогнозом синоптиків, зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців.