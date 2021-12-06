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    Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози

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    У грудні та перед Різдвом в Україні не очікується сильних морозів, тому сніг не утворюватиме стійкого покриву на землі - Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози
    У грудні та перед Різдвом в Україні не очікується сильних морозів, тому сніг не утворюватиме стійкого покриву на землі
    фото glavcom.ua

    Різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва, 7 січня

    В Україну на Різдво, 7 січня, прийде справжня зима з морозами та сильними снігопадами. Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова в розмові з «Телеграф».

    За її словами, різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва, 7 січня, до Хрещення, 19 січня. У цей період очікуються сильні морози та хуртовини.

    «Похолодання очікується в межах тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не тільки до -15 градусів, а й нижче. І денні – будуть негативні», – повідомила Мартазінова.

    За її даними, в грудні та перед Різдвом в Україні не очікується сильних морозів, тому сніг не утворюватиме стійкого покриву на землі.

    Нагадаємо, за прогнозом завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, нинішня зима в Україні буде тепліше звичайного і з дефіцитом опадів. Вже в лютому може бути весняна погода.

    Як раніше повідомлялося, за прогнозом синоптиків, зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців.

    Теги: прогноз погоди снігопад
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    Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози