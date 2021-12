Кількість жертв торнадо у США зростає: МЗС України висловило співчуття (фото, відео)

Територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинуло вже 79 людей. Про це інформує CNN.

Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Dozens of people are dead after tornadoes and severe storms hit the central U.S., with at least 70 estimated killed in Kentucky alone. In Mayfield, Ky., a candle factory was hit, leading to multiple fatalities. https://t.co/2FBYLDy7rR pic.twitter.com/jNeeaVM8eJ