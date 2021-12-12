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    Кількість жертв торнадо у США зростає: МЗС України висловило співчуття (фото, відео)

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    Найбільше загиблих &ndash; у Кентуккі - Кількість жертв торнадо у США зростає: МЗС України висловило співчуття (фото, відео)
    Найбільше загиблих – у Кентуккі
    фото: Тwitter.com/iABD_ol

    Постраждалі штати тільки почали оцінювати наслідки руйнувань та кількість людських втрат

    Територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинуло вже 79 людей. Про це інформує CNN.

    Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

    Кентуккі

    Торнадо забрав життя у щонайменше 70 мешканців штату. Місцева влада припускає, що кількість загиблих вже невдовзі може зрости до сотні.

    Арканзас

    У місті Монетті негода забрала життя двох місцевих мешканців. Крім того, відомо про ще одну жертву у сусідньому місті.

    Теннессі

    Одна людина загинула в окрузі Обіон, а ще двоє – в окрузі Лейк під час першої хвилі шторму, яка накрила штат.

    Іллінойс

    Рятувальники натрапили на труднощі у пошуку зниклих працівників на складі Amazon. Все тому, що він частково обвалився внаслідок торнадо.

    «Це повна катастрофа», – сказав начальник поліції Майк Філбек. Він повідомив про щонайменше двох загиблих.

    Наразі рятувальні роботи тривають повільно, аби забезпечити безпеку рятувальників.

    Міссурі

    Під час нічного урагану у громаді Дефайнс загинула 84-річна жінка. Відомо, що на момент негоди вона перебувала вдома.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Тwitter наголосив, що дуже засмучений через загибель людей та великі збитки внаслідок руйнівного торнадо в США.

    «Мої думки з усіма постраждалими від цієї жахливої катастрофи. Бажаю швидкого одужання пораненим», – поспівчував Кулеба.

    У Кентуккі найбільше руйнувань зазнав округ Грейвс. Відомо, що в місті Мейфілд обвалився дах фабрики, на якій працювали люди. Губернатор Енді Бешер казав, що це призведе до масових смертей.

    Нагадаємо, торнадо обрушився на американський штат Кентуккі минулої ночі.

    Раніше влада штату повідомляла, що як мінімум 50 людей могли загинути через негоду.

    Читайте також: Торнадо в Кентуккі забрали життя понад 70 осіб. Загиблих все ще шукають (фото, відео)
    Теги: МЗС катастрофа США місцева влада Дмитро Кулеба ураган негода
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    Кількість жертв торнадо у США зростає: МЗС України висловило співчуття (фото, відео)