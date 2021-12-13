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    Сьогодні всю Україну вкриють опади: прогноз погоди на 13 грудня

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    Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с - Сьогодні всю Україну вкриють опади: прогноз погоди на 13 грудня
    Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с
    фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У понеділок погода погіршиться

    У понеділок, 13 грудня, на території України синоптики прогнозують опади. Очікується мокрий сніг та дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    За прогнозом синоптиків, на заході, північних та центральних областях йтиме мокрий сніг та дощ.

    Температура повітря вночі становитиме -2...+4 градуси, на півдні та сході буде +5...+7 градусів.

    У східній частині опадів буде менше, подекуди – у Харківській, Луганській та Донецькій областях – буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +4 градусів.

    У Києві та області синоптики прогнозують температуру повітря і вночі, і вдень від 2 до 4 градусів тепла. Водночас у столиці піде мокрий сніг та дощ.

    Окрім того, очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

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    Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ
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    Сьогодні всю Україну вкриють опади: прогноз погоди на 13 грудня