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    Синоптики розповіли, якої погоди чекати у грудні

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    У грудні прогнозують сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу - Синоптики розповіли, якої погоди чекати у грудні
    У грудні прогнозують сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу
    фото: glavcom.ua

    За прогнозом, місячна кількість опадів очікується 33-78 міліметрів

    Погода у перший місяць зими буде близькою до кліматичної норми. Про це повідомляє пресслужба «Укргідрометцентру».

    «Середня місячна температура повітря передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми», – йдеться у повідомленні.

    За прогнозом, місячна кількість опадів очікується 33-78 міліметрів, в гірських районах місцями 81-105 міліметрів, що в межах норми. Але у північно-східній частині опадів буде дещо менше за норму.

    Синоптики відзначили, що абсолютний мінімум температури повітря у грудні в Україні становить -24°...-32°, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями -33°...-35°, на Прикарпатті до -38°, на Закарпатті та півдні країни місцями -17°...-23° , а на півдні Криму – до -10°...-19°.

    Абсолютний максимум температури повітря +10°...+18°, на Прикарпатті та півдні країни - до +20°, на півдні Криму – до +25°.

    «На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише у південній частині встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь», – розказали синоптики.

    Нагадаємо, у перший день зими Україну накриють снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1.

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Нагадаємо, раніше народний синоптик спрогнозував погоду до кінця року: перший сніг у листопаді та тепло у грудні.

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    Теги: прогноз погоди снігопад повітря вітер
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    Синоптики розповіли, якої погоди чекати у грудні