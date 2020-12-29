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    На Прикарпатті зафіксували вкрай рідкісне явище для зими (фото)

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    <span>Зимова веселка виникає при поєднанні трьох компонентів</span> - На Прикарпатті зафіксували вкрай рідкісне явище для зими (фото)
    Зимова веселка виникає при поєднанні трьох компонентів
    Фото: Національний природний парк «Гуцульщина»

    За народною прикметою, побачити веселку взимку означає цілий рік бути наділеним удачею і везінням

    У вівторок, 29 грудня, у небі над містом Косів Івано-Франківської області спостерігали рідкісне для зими оптичне явище в атмосфері – веселку. Про це повідомили в пресслужбі Національного природного парку «Гуцульщина».

    «На відміну від літньої веселки, зимова не пов'язана з дощем, а виникає при поєднанні трьох компонентів: сонця, морозу і високої вологості повітря. Збігаються ці умови вкрай рідко й обов'язково при зміні погоди», – йдеться в повідомленні. 

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    На Прикарпатті зафіксували вкрай рідкісне явище для зими (фото)
    На Прикарпатті зафіксували вкрай рідкісне явище для зими (фото)
    Фото: Національний природний парк «Гуцульщина»

    За народною прикметою, побачити веселку взимку означає цілий рік бути наділеним удачею і везінням.

    До речі, на Закарпатті цими днями зафіксували аномальну погодуЗазначається, що в останні дні 2020 року температура повітря також буде надзвичайно теплою: 30 та 31 грудня вночі буде 1-6°, а вдень – 3-8° тепла.

    Додамо, що сьогодні, 29 грудня, у більшості областей прогнозуються сильні пориви вітру – до 20 м/с, а у Карпатах – до 30 м/с. Температура повітря коливатиметься від +5°C до +13 °C. Наразі туристам наполегливо рекомендують відмовитися від походу на високогір'я. 

    Теги: прогноз погоди Івано-Франківщина засушлива погода
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