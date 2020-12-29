На Прикарпатті зафіксували вкрай рідкісне явище для зими (фото)

За народною прикметою, побачити веселку взимку означає цілий рік бути наділеним удачею і везінням

У вівторок, 29 грудня, у небі над містом Косів Івано-Франківської області спостерігали рідкісне для зими оптичне явище в атмосфері – веселку. Про це повідомили в пресслужбі Національного природного парку «Гуцульщина».

«На відміну від літньої веселки, зимова не пов'язана з дощем, а виникає при поєднанні трьох компонентів: сонця, морозу і високої вологості повітря. Збігаються ці умови вкрай рідко й обов'язково при зміні погоди», – йдеться в повідомленні.

За народною прикметою, побачити веселку взимку означає цілий рік бути наділеним удачею і везінням.

До речі, на Закарпатті цими днями зафіксували аномальну погоду. Зазначається, що в останні дні 2020 року температура повітря також буде надзвичайно теплою: 30 та 31 грудня вночі буде 1-6°, а вдень – 3-8° тепла.

Додамо, що сьогодні, 29 грудня, у більшості областей прогнозуються сильні пориви вітру – до 20 м/с, а у Карпатах – до 30 м/с. Температура повітря коливатиметься від +5°C до +13 °C. Наразі туристам наполегливо рекомендують відмовитися від походу на високогір'я.