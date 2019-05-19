СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар - Грицак



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Прапор кримських татар

Грицак зазначив, що СБУ послідовно розсекречувала архівні документи, які доводять факт геноциду кримських татар керівництвом радянської влади

СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час офіційних заходів на вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, повідомляє прес-служба СБУ.

Грицак зазначив, що СБУ послідовно розсекречувала архівні документи, які доводять факт геноциду кримських татар керівництвом радянської влади.

«Їх (патріотів, - ред.) героїчні дії наближують час повернення Криму до України. Ми переможемо, бо правда за нами, а винні будуть покарані», - заявив він.

Грицак наголосив, що тільки зі здобуттям Україною незалежності кримські татари змогли повернутися на батьківщину і фактично з нуля відновлювати своє життя.

«Сьогодні вже путінський тоталітаризм цинічно намагається знищити ці здобутки злочинною анексією Криму», - заявив голова СБУ.

Нагадаємо, 99 документів КДБ про повернення кримських татар з депортації викладено у відкритий доступ.

Як повідомляв «Главком», згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

До слова, парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.