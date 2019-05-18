99 документів КДБ про повернення кримських татар з депортації викладено у відкритий доступ



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18 травня Україна відзначає День пам'яті жертв депортації кримських татар

99 документів КДБ про майже півстолітню історію повернення кримських татар із заслання виклали у відкритий доступ.

Серед матеріалів, оприлюднених Центром дослідження визвольного руху та Архівом СБУ, – листівки та доповідні про голодування Мустафи Джемілева, відомості про «смолоскипа свободи» кримськотатарського народу Мусу Мамута та його акт самоспалення, звернення та маніфести.

Повідомлення КДБ про листування кримського татарина Османова з письменником Антоненко-Давидовичем

«Шлях додому не був легким. Це була боротьба, це був тихий, але все ж спротив, – пояснює директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут. – КДБ інформував керівництво УРСР, що станом на липень 1987 року в Криму було трохи більше 20 тисяч кримських татар. У липні 1990-го до Криму повернулося більше 80 тисяч киримли. А у вересні їх було вже більше 100 тисяч».

Наприклад, у лютому 1988 року у записці першому секретареві ЦК КПУ Володимиру Щербицькому голова КДБ Микола Голушко доповідав: «Останнім часом почастішали звернення до Кримських облвиконкомів татар, що проживають в Узбекистані та Краснодарському краї, з питань купівлі домогосподарств, реєстрації та працевлаштування. Екстремістами виношуються наміри з початком весни організувати масовий заїзд таких осіб на територію Криму».

Фрагмент доповідної записки КДБ про кримських татар з депортації до Криму, 1988 рік

Більше розсекречених документів радянських спецслужб про повернення кримських татар до Криму можна знайти на сайті Архіву визвольного руху.

Як повідомляв «Главком», згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнеріввшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.

Джерело: Радіо Свобода