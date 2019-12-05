СБУ викрила спробу ФСБ Росії завербувати жителя Маріуполя



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Українець не виконав жодного завдання іноземної спецслужби

Через психологічний тиск, залякування, шантаж офіцер ФСБ Росії змусив українця погодитися на співпрацю

Контррозвідники Служби безпеки України викрили спробу залучення жителя Маріуполя до співробітництва на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що українець був завербований під час перебування в Росії на заробітках. «Бесіду» із нашим співвітчизником проводив співробітник ФСБ РФ Петро Горохов. Через психологічний тиск, залякування, шантаж офіцер змусив українця погодитися на співпрацю.

Російський «куратор» поставив заробітчанину завдання зі збору інформації про місця розташування і чисельність особового складу ЗСУ. Особливу увагу українець мав приділяти частинам, розташованим у прикордонних районах. Окремо він мав збирати дані про діяльність підрозділів СБУ.

Після повернення додому чоловік усвідомив негативні наслідки такої співпраці. Він звернувся до Служби безпеки і детально розповів про вербування і завдання.

Оскільки чоловік добровільно повідомив органи безпеки України про втягнення до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, то Шевченківський районний суд міста Києва звільнив його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Водночас Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1. ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, полковнику Управління Федеральної служби безпеки РФ по Свердловській області Горохову Петру Володимировичу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала члена політичної партії «Єдина Росія» з окупованого Севастополя Ігоря Кучерявого, який їхав в Україну, щоб оформити закордонний паспорт.