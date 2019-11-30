Державна зрада? Суд зобов’язав ДБР завести кримінальне провадження щодо працівників Офісу президента



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Суд визнав бездіяльність директора Державного бюро розслідувань Романа Труби

Шевченківський районний суд Києва зобов`язав уповноважену особу Державного бюро розслідувань невідкладно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень працівниками Офісу президента.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 листопада.

Суд розглянув скаргу заявниці, ім’я якої не називається. Жінка зазначила, що 4 листопада подала заяву до ДБР про вчинення можливих кримінальних правопорушень працівниками приймальні департаменту з питань звернень громадян Офісу президента України, зокрема, завідувачем відділу-приймальні і головним консультантом відділу опрацювання звернень громадян. На її думку, протиправна діяльність посадовців ОП містить ознаки злочинів за ч.2 ст.256 («Сприяння учасникам злочинних організацій»), ч.1 ст.364 («Зловживання владою»), ч.1 ст.365 («Перевищення влади»), ч.1 ст.367 («Службова недбалість»), ч.1 ст.111 КК України («Державна зрада»).

Державне бюро розслідувань цю заяву зареєструвало, але не внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань .

Суд наголосив, що слідчий або прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР (стаття 214 КПК України). Таким чином, скарга заявниці на бездіяльність директора Державного бюро розслідувань Романа Труби підлягає задоволенню.

Як повідомляв «Главком», 18 листопада Вищий антикорупційний суд відмовився визнати бездіяльність Національного антикорупційного бюро, яке не стало порушувати кримінальну справу проти президента Володимира Зеленського.

Суд навів ст. 105 Конституції України, де сказано, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. На час виконання повноважень президент не несе кримінальної відповідальності та проти нього не може бути порушена кримінальна справа (Рішення Конституційного Суду України Справа N 1-17/2003 від 10.12.2013).