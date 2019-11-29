Українська розвідка відхрестилася від затриманої в Севастополі «шпигунки»
У Міноборони вважають заяву ФСБ провокацією
Головне управління розвідки Міноборони України не має «жодного стосунку» до затриманої в анексованому Севастополі жінки, яку ФСБ Росії підозрює в шпигунстві на користь української розвідки. Про це 29 листопада повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки, пишуть Крим.Реалії.
«Ми ніякого стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація», – повідомили в розвідці.
29 листопада Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання в анексованому Севастополі росіянки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України.
У ФСБ також повідомили про «порушення кримінальної справи за статтею про «державну зраду».
Імені і прізвища затриманої жінки ФСБ не вказувало.
Це вже друге за місяць повідомлення ФСБ Росії про затримання підозрюваного в зборі військових даних за завданням України. Близько тижня тому стало відомо, що справу про держзраду порушили стосовно військовослужбовця Південного військового округу.
До слова, контррозвідка СБУ викрила спробу вербування спецслужбами РФ мешканця одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, який під час поїздки в Росію, до родичів, потрапив у поле зору ФСБ.
Контррозвідка Служби безпеки України вкотре застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широке коло наших співвітчизників – від державних посадовців та військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.