Українська розвідка відхрестилася від затриманої в Севастополі «шпигунки»



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У Міноборони вважають заяву ФСБ провокацією

Головне управління розвідки Міноборони України не має «жодного стосунку» до затриманої в анексованому Севастополі жінки, яку ФСБ Росії підозрює в шпигунстві на користь української розвідки. Про це 29 листопада повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки, пишуть Крим.Реалії.

«Ми ніякого стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація», – повідомили в розвідці.

29 листопада Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання в анексованому Севастополі росіянки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України.

У ФСБ також повідомили про «порушення кримінальної справи за статтею про «державну зраду».

Імені і прізвища затриманої жінки ФСБ не вказувало.

Це вже друге за місяць повідомлення ФСБ Росії про затримання підозрюваного в зборі військових даних за завданням України. Близько тижня тому стало відомо, що справу про держзраду порушили стосовно військовослужбовця Південного військового округу.