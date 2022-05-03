Сексуальні злочини, скоєні рашистами, розслідуватиме спеціальна представниця ООН: деталі

Із 1 квітня в Україні працює спеціальна телефонна лінія омбудсмена, на яку вже зателефонувало майже 700 осіб

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела зустріч зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен. Денісова повідомила, що Паттен прибула в Україну для надання підтримки нашій державі у питаннях документування та розслідування заяв про сексуальне насильство, пов’язане з воєнними діями.

«Розповіла, що з 1 квітня за підтримки ЮНІСЕФ працює спеціальна телефонна лінія Уповноваженого для надання психологічної допомоги. За місяць роботи на неї зателефонувало майже 700 осіб. Найбільше дзвінків надійшло після звільнення міст на Київщині – Бучі, Ірпеня, Гостомеля», – пояснила омбудсменка.

Вона повідомила, що люди звертаються по допомогу у зв’язку із статевими злочинами, тортурами та знущанням як стосовно них самих, так і щодо близьких осіб, в тому числі дітей. Наголосила, що лише одиниці дають дозвіл на те, щоб історію та деталі злочину проти них могли бути оприлюднені. Крім того, через стрес багато жертв сексуального насильства не пам'ятають усього, що із ними відбувалося.

«Оскільки злочини сексуального характеру належать до тих, про які зазвичай публічно не повідомляють, це ускладнює надання допомоги постраждалим та переслідування винних.

Зійшлися на важливості створення умов для комплексної допомоги постраждалим від сексуального насильства, з метою уникнення повторної травматизації потерпілих під час їхнього спілкування з правоохоронними органами», – повідомила Денісова.

Спеціальна представниця ООН Праміла Паттен зазначила, що акти сексуального насильства спрямовані не лише проти громадян України, а й проти всієї світової спільноти та наголосила на важливості негайних та конкретних дій.

Пані Паттен висловила готовність надати Уповноваженому підтримку у розширенні спроможності щодо оперативного реагування на випадки сексуального насильства, належної допомоги постраждалим та мобілізувати для цього необхідні ресурси.