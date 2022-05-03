Вінниччина: парафіяни семи сіл перейшли з Московської до Української церкви

Ще два священники української філії РПЦ перейшли до Православної церкви України

Два священника УПЦ МП з Вінниччини разом із парафіями стали частиною Православної церкви України

Віталій та Назарій Трач, які служать у селах Хмільницького району, перейшли з філії російської церкви до ПЦУ. Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Протоієрей Віталій Трач, зазначили у Православній церкві України, є настоятелем храму святої праведної Анни села Голендри та Свято-Троїцького храму села Заливанщина Хмільницького району Вінницької області.

Ієрей Назарій Трач служить у храмі преподобної Параскеви Сербської села Мирне Хмільницького району.

Усього до парафій трьох церков належать сім сіл Хмільницького району Вінниччини, які підтримали своїх священників у їхньому прагненні перейти до Православної церкви України.

Митрополит Симеон уже видав укази про прийняття їх до складу Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, раніше досить відомий і впливовий у церковному житті України священник, настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки, що у Білій Церкві, отець Леонід (Бачинський) звернувся до предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Епіфанія з проханням прийняти його та усю церковну громаду до складу ПЦУ.