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    Вінниччина: парафіяни семи сіл перейшли з Московської до Української церкви

    Ще два священники української філії РПЦ перейшли до Православної церкви України - Вінниччина: парафіяни семи сіл перейшли з Московської до Української церкви
    Ще два священники української філії РПЦ перейшли до Православної церкви України
    фото: пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ

    Два священника УПЦ МП з Вінниччини разом із парафіями стали частиною Православної церкви України

    Віталій та Назарій Трач, які служать у селах Хмільницького району, перейшли з філії російської церкви до ПЦУ. Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

    Протоієрей Віталій Трач, зазначили у Православній церкві України, є настоятелем храму святої праведної Анни села Голендри та Свято-Троїцького храму села Заливанщина Хмільницького району Вінницької області.

    Ієрей Назарій Трач служить у храмі преподобної Параскеви Сербської села Мирне Хмільницького району.

    Усього до парафій трьох церков належать сім сіл Хмільницького району Вінниччини, які підтримали своїх священників у їхньому прагненні перейти до Православної церкви України.

    Митрополит Симеон уже видав укази про прийняття їх до складу Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

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    Вінниччина: парафіяни семи сіл перейшли з Московської до Української церкви
    Вінниччина: парафіяни семи сіл перейшли з Московської до Української церкви
    Вінниччина: парафіяни семи сіл перейшли з Московської до Української церкви

    Нагадаємо, раніше досить відомий і впливовий у церковному житті України священник, настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки, що у Білій Церкві, отець Леонід (Бачинський) звернувся до предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Епіфанія з проханням прийняти його та усю церковну громаду до складу ПЦУ.

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    Теги: Російська православна церква в Україні Українська православна церква Україна
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    Вінниччина: парафіяни семи сіл перейшли з Московської до Української церкви