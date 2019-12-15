Сенцов прилетів у Латвію



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Олег Сенцов прибув у Латвію на запрошення МЗС Архівне фото

В аеропорту Сенцова зустріли заступник держсекретаря МЗС Латвії та посол України

Українського режисера та колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова запросили до Латвії.

Про це повідомляє посольство України в Латвійській Республіці в Facebook.

«На запрошення латвійської сторони Олег Сенцов прибув в Латвію. В аеропорту Сенцова зустріли заступник держсекретаря МЗС Латвії А. Лотс та посол України А. Міщенко», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 10 грудня на запрошення міністерства закордонних справ Латвії для проходження курсу реабілітації в Національному реабілітаційному центрі «Вайвара» (м. Юрмала) прибула група колишніх політв'язнів Кремля і члени їх сімей: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Панов Євген, Олексій Сизонович та Роман Сущенко. Курс реабілітації українців триватиме до 21 грудня.

Зазначалося, що Сенцов має приєднатися до групи орієнтовно з 15 грудня.

Раніше звільнений бранець Кремля, режисер Олег Сенцов сказав, що ненавидить президента Росії Володимира Путіна, але при цьому вдячний йому за те, що Україна не стала такою, як Білорусь.