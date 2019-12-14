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    Політика

    Сенцов прокоментував арешт підозрюваних у вбивстві Шеремета

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    Сенцов прокоментував арешт підозрюваних у вбивстві Шеремета
    Фото Reuters

    Надія на справедливий суд і на громадське суспільство, яке не допустить несправедливості – Сенцов

    Український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов відреагував на арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    Про це Сенцов написав у Facebook.

    За словами Сенцова, якщо до злочину причетні п’ятеро звинувачених ветеранів АТО та волонтерів, то це справжній жах. Проте, ще гірше, якщо хтось, завдяки цій справі намагається втриматися на посаді, то мова йде про державну зраду.

    «Стосовно розслідування вбивства Павла Шеремета. Ми маємо два варіанти: або це дійсно справа рук цих п’ятьох підозрюваних і це справжній жах, або хтось хоче утриматися на своїй посаді будь-якою ціною, дискредитувавши при цьому атошників і волонтерів. Другий варіант ще гірший, тому що це зрада. Я не знаю де правда, але хочу її дізнатися, як і усі громадяни України. Надія на справедливий суд та нові, однозначні докази, і на громадське суспільство, яке не допустить несправедливості», – написав Сенцов.

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    Нагадаємо, Сенцов розповів, коли збирається йти в політику.

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