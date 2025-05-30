Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського
Горбачов обурений перенесенням Дня захисту дітей: «Це вибух емоцій для тисяч людей»
фото: Сергій Горбачов/Facebook

Колишній освітній омбудсмен вважає рішення президента передчасним і недоречним

 

Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов публічно розкритикував рішення президента Володимира Зеленського перенести святкування Дня захисту дітей на 20 листопада. Він заявив, що таке рішення спричинило плутанину серед організаторів численних дитячих заходів. Свою позицію він виклав у публікації на Facebook-сторінці, передає «Главком».

«Мені от цікаво: хто такий «розумний» підсунув Зеленському ідею підписати указ про перенесення Дня захисту дітей саме сьогодні, за два дні до 1 червня?» – написав Горбачов. За його словами, рішення президента застало зненацька багатьох освітян, активістів та організаторів дитячих заходів.

За словами колишнього омбудсмена, указ глави держави завдав серйозного удару по організаторах свят, які вже витратили чимало ресурсів на підготовку. Йдеться, зокрема, про афіші, листівки, програмки, флаєри та інші друковані матеріали, які тепер опинилися під загрозою марності.

«І що тепер з ними робити? Святкувати – нібито, порушуєш Указ президента. Викинути – шкода: гроші ж витрачені... Ну а діти? Для них такі свята можуть бути дійсно цікаві і важливі», – зазначив він.

Горбачов припустив, що частина організаторів таки проведе заходи, але змінить їхню назву, щоби формально не порушувати президентський указ. «Ті, хто розумніше та сміливіше, назвуть якось інакше, наприклад: «Свято Початку Літа» або «Дитяче літо», – додав він.

Окремо експосадовець звернув увагу на недоцільність і погану комунікацію з боку влади. На його думку, якби рішення було ухвалене після 1 червня, це б дозволило уникнути конфлікту: у 2025 році просто відзначили б обидві дати – і традиційну, і нову. «Немає більш нагальних справ?» – іронізував він.

«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського фото 1

Нагадаємо, відповідно до указу президента №355/2025, Україна буде святкувати День захисту дітей разом з рештою світу – у Всесвітній день дитини – 20 листопада.

Всесвітній день дитини з'явився в середині минулого століття. Тоді у 1954 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 836 (IX), запропонувавши країнам відзначати це свято, починаючи з 1956 року. Спочатку кожна держава мала право самостійно вибирати дату святкування. Так, у СРСР, а нині в багатьох суверенних країнах, виник День захисту дітей, який відзначається 1 червня.

Згодом, 20 листопада 1959 року, була прийнята «Декларація прав дитини». Потім у 1989 році – «Конвенція прав дитини», що закріпила 20 листопада як офіційну дату святкування у документах ООН.

Метою Всесвітнього дня дитини є привернення уваги суспільства, організацій та урядів до питань, що сприяють реалізації заходів із забезпечення добробуту дітей у всьому світі.

 

Читайте також:

Теги: діти президент Сергій Горбачов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського
«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського
Кабмін унормував освітянам відстрочку від мобілізації, але є умови
Кабмін унормував освітянам відстрочку від мобілізації, але є умови
Яку частку потреб армії у зброї може забезпечити Україна: відповідь Сибіги
Яку частку потреб армії у зброї може забезпечити Україна: відповідь Сибіги
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
Очільник Житомирської ОВА розповів, які пастки Україна встановила на кордоні з Білоруссю
Очільник Житомирської ОВА розповів, які пастки Україна встановила на кордоні з Білоруссю
Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу
Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
93K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
63K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
42K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
16K
Свято у день жалоби. Кличко погодився звільнити замів, які брали участь у заході

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua