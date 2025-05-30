«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського

Колишній освітній омбудсмен вважає рішення президента передчасним і недоречним

Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов публічно розкритикував рішення президента Володимира Зеленського перенести святкування Дня захисту дітей на 20 листопада. Він заявив, що таке рішення спричинило плутанину серед організаторів численних дитячих заходів. Свою позицію він виклав у публікації на Facebook-сторінці, передає «Главком».

«Мені от цікаво: хто такий «розумний» підсунув Зеленському ідею підписати указ про перенесення Дня захисту дітей саме сьогодні, за два дні до 1 червня?» – написав Горбачов. За його словами, рішення президента застало зненацька багатьох освітян, активістів та організаторів дитячих заходів.

За словами колишнього омбудсмена, указ глави держави завдав серйозного удару по організаторах свят, які вже витратили чимало ресурсів на підготовку. Йдеться, зокрема, про афіші, листівки, програмки, флаєри та інші друковані матеріали, які тепер опинилися під загрозою марності.

«І що тепер з ними робити? Святкувати – нібито, порушуєш Указ президента. Викинути – шкода: гроші ж витрачені... Ну а діти? Для них такі свята можуть бути дійсно цікаві і важливі», – зазначив він.

Горбачов припустив, що частина організаторів таки проведе заходи, але змінить їхню назву, щоби формально не порушувати президентський указ. «Ті, хто розумніше та сміливіше, назвуть якось інакше, наприклад: «Свято Початку Літа» або «Дитяче літо», – додав він.

Окремо експосадовець звернув увагу на недоцільність і погану комунікацію з боку влади. На його думку, якби рішення було ухвалене після 1 червня, це б дозволило уникнути конфлікту: у 2025 році просто відзначили б обидві дати – і традиційну, і нову. «Немає більш нагальних справ?» – іронізував він.

Нагадаємо, відповідно до указу президента №355/2025, Україна буде святкувати День захисту дітей разом з рештою світу – у Всесвітній день дитини – 20 листопада.

Всесвітній день дитини з'явився в середині минулого століття. Тоді у 1954 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 836 (IX), запропонувавши країнам відзначати це свято, починаючи з 1956 року. Спочатку кожна держава мала право самостійно вибирати дату святкування. Так, у СРСР, а нині в багатьох суверенних країнах, виник День захисту дітей, який відзначається 1 червня.

Згодом, 20 листопада 1959 року, була прийнята «Декларація прав дитини». Потім у 1989 році – «Конвенція прав дитини», що закріпила 20 листопада як офіційну дату святкування у документах ООН.

Метою Всесвітнього дня дитини є привернення уваги суспільства, організацій та урядів до питань, що сприяють реалізації заходів із забезпечення добробуту дітей у всьому світі.