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В Україні скасовано День захисту дітей 1 червня: Зеленський встановив нову дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні скасовано День захисту дітей 1 червня: Зеленський встановив нову дату
Зеленський встановив нову дату Дня захисту дітей
фото: Офіс президента

Україна буде святкувати День захисту дітей разом з рештою світу – у Всесвітній день дитини

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 20 листопада Днем захисту дітей. Тепер його відзначатимуть цього дня, а не 1 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №355/2025.

«З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей»», – йдеться в указі.

Таким чином Україна буде святкувати День захисту дітей разом з рештою світу – у Всесвітній день дитини.

Нагадаємо, Всесвітній день дитини з'явився в середині минулого століття. Тоді у 1954 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 836 (IX), запропонувавши країнам відзначати це свято, починаючи з 1956 року. Спочатку кожна держава мала право самостійно вибирати дату святкування. Так, у СРСР, а нині в багатьох суверенних країнах, виник День захисту дітей, який відзначається 1 червня.

Згодом, 20 листопада 1959 року, була прийнята «Декларація прав дитини». Потім у 1989 році – «Конвенція прав дитини», що закріпила 20 листопада як офіційну дату святкування у документах ООН.

Метою Всесвітнього дня дитини є привернення уваги суспільства, організацій та урядів до питань, що сприяють реалізації заходів із забезпечення добробуту дітей у всьому світі.

 

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Теги: діти Володимир Зеленський свято

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