«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення

Освітній омбудсмен призначається на термін п'ять років без права повторного призначення

За словами Горбачова, звільнення з посади освітнього омбудсмена не пов'язано з якимось претензіями до нього

Сьогодні вранці стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив з посади освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. За словами самого Горбачова, причиною звільнення стало завершення терміну його каденції.

«Понеслася зрадонька. Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимось претензіями до мене. Просто 14 серпня сплив п'ятирічний термін каденції», – розповів він.

Зокрема, Горбачов висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році. Так, 14 серпня 2019 року Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

Горбачов також додав, що освітній омбудсмен призначається на термін п'ять років без права повторного призначення. «Все очікувано і законно», – каже омбудсмен.

Сергій Горбачов прокоментував своє звільнення скріншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Раніше Горбачов заявляв, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівня освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

До слова, освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав директорів українських шкіл не ставити непотрібних вимог дітям, які через війну перебувають за кордоном, але продовжують здобувати освіту у навчальних закладах нашої країни.