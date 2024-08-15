Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення
Освітній омбудсмен призначається на термін п'ять років без права повторного призначення
фото з відкритих джерел

За словами Горбачова, звільнення з посади освітнього омбудсмена не пов'язано з якимось претензіями до нього

Сьогодні вранці стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив з посади освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. За словами самого Горбачова, причиною звільнення стало завершення терміну його каденції.

«Понеслася зрадонька. Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимось претензіями до мене. Просто 14 серпня сплив п'ятирічний термін каденції», – розповів він.

Зокрема, Горбачов висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році. Так, 14 серпня 2019 року Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

Горбачов також додав, що освітній омбудсмен призначається на термін п'ять років без права повторного призначення. «Все очікувано і законно», – каже омбудсмен.

Сергій Горбачов прокоментував своє звільнення
Сергій Горбачов прокоментував своє звільнення
скріншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Раніше Горбачов заявляв, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівня освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

До слова, освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав директорів українських шкіл не ставити непотрібних вимог дітям, які через війну перебувають за кордоном, але продовжують здобувати освіту у навчальних закладах нашої країни.

Читайте також: Скандал набрав обертів. Мер Львова та освітній омбудсмен сперечаються про навчальний рік
Теги: звільнення освітній омбудсмен Сергій Горбачов Кабмін освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямував 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни
Кабмін виділив 2,6 млрд грн на відновлення населених пунктів після обстрілів РФ
13 серпня, 12:26
Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання
Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів
5 серпня, 19:33
8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Новий тендер на відбудову «Охматдиту» та ратифікація угоди з Туреччиною. Головне за 2 серпня
2 серпня, 21:00
Лісовий розповів, скільки чоловіків вступають до вишів, аби уникнути мобілізації
Лісовий розповів, скільки чоловіків вступають до вишів, аби уникнути мобілізації
2 серпня, 14:49
Голова Верховної Ради наголошує, що до моменту повномасштабного вторгнення і після Шмигаль «завжди був на місці»
Відставка Шмигаля. Спікер Стефанчук однією фразою осоромив усіх «прогнозистів»
29 липня, 12:36
Трамп зробив це зауваження під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
27 липня, 02:01
Німецький Бундесвер набирає тисячі підлітків
Збройні сили Німеччини поповнились тисячами підлітків – Spiegel
26 липня, 07:07
«Діти, що не вчили математику у 8 класі, не знатимуть її в 11»
Початок навчального року. Наша мета – добробут дітей, чи економія коштів бюджету?
25 липня, 17:35
Більшість українців розмовляють державною мовою
Скільки українців розмовляють українською мовою – опитування
24 липня, 23:00

Політика

«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення
«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення
Глава НАЗК призначив нового заступника
Глава НАЗК призначив нового заступника
Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена
Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена
Україна зробила пропозицію жителям Курщини
Україна зробила пропозицію жителям Курщини
ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
Наступ на Курщину: Банкова назвала головні політичні завдання
Наступ на Курщину: Банкова назвала головні політичні завдання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
36K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
9997
Дипломатичні наслідки Курської операції
9536
Росія атакувала Полтавщину ракетами

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua