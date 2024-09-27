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«Все власноруч»: Ексосвітній омбудсмен показав квартиру, яку відремонтував після прильоту РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Все власноруч»: Ексосвітній омбудсмен показав квартиру, яку відремонтував після прильоту РФ
Експосадовець зауважив, що на ремонт у квартирі ще очікує кухня
фото: Facebook / Sergii Gorbachov, колаж: Главком

«Наша квартира вціліла, але всі комунікації вигоріли: довелося розбивати ванну кімнату, щоб все поміняти по стояку»

Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов показав, як він зробив ремонт після ворожого удару по його домівці на Київщині. Світлини експосадовець опублікував на Facebook.

За словами Горбачова, 17 березня 2022 року в його квартиру у Ворзелі був прильот і як наслідок, серйозна пожежа. Через неї вигоріло майже чверть квартир. 

«Наша квартира вціліла, але всі комунікації вигоріли: довелося розбивати ванну кімнату, щоб все поміняти по стояку. Після того два роки квартира так і стояла – доки не завершив роботу освітнім омбудсменом і не влаштував собі відпустку для роботи руками. Все – власноруч», – написав експосадовець.

Горбачов зауважив, що на першому фото те, який вигляд мала ванна кімната півтора місяці тому. А на другому фото – стан зараз.

Ексомбудсмен додав, що «на черзі – кухня».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів звільнив з посади освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. За словами самого Горбачова, причиною звільнення стало завершення терміну його каденції.

Раніше Горбачов заявляв, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівня освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

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Теги: пожежа ремонт Facebook квартира звільнення освітній омбудсмен Сергій Горбачов

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