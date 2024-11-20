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Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
20 листопада у світі відзначають День дитини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Всесвітній день дитини з'явився в середині минулого століття

Сьогодні, 20 листопада, відзначається Всесвітній день дитини. Свято спрямоване на зміцнення міжнародної єдності задля покращення добробуту дітей та підлітків.

«Главком» підготував історію заснування цього дня та добірку привітань, яскравих листівок.

Зміст

Історія заснування Всесвітнього дня дитини

Всесвітній день дитини з'явився в середині минулого століття. Тоді у 1954 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 836 (IX), запропонувавши країнам відзначати це свято, починаючи з 1956 року.

Спочатку кожна держава мала право самостійно вибирати дату святкування. Так, у СРСР, а нині в багатьох суверенних країнах, виник День захисту дітей, який відзначається 1 червня.

Згодом, 20 листопада 1959 року, була прийнята «Декларація прав дитини». Потім у 1989 році – «Конвенція прав дитини», що закріпила 20 листопада як офіційну дату святкування у документах ООН.

Метою Всесвітнього дня дитини є привернення уваги суспільства, організацій та урядів до питань, що сприяють реалізації заходів із забезпечення добробуту дітей у всьому світі.

Привітання з Всесвітнім днем дітей у прозі

Вітаю дітей всієї планети, цікавих чомучок і улюблених всезнайок. Нехай щасливими будуть ясні дитячі очі, нехай вони завжди світяться радістю, здоровою цікавістю і щирим подивом. Нехай дитяча енергія і бажання все встигнути, заряджає всіх на світі. Нехай кожен малюк на землі, буде захищений і обласканий батьками.

***

Вітаю всіх з Всесвітнім днем дитини! Нехай дітки наші якомога довше залишаються безтурботними та радісними дітьми, нехай завжди в їх дитинстві будуть тільки веселощі, міцне здоров’я і щастя. Хочу побажати кожній дитині на планеті, щоб вона була здорова, щаслива, оточена турботою рідних і близьких. Нехай небо над їх головами буде мирним, де б вони не знаходилися, нехай кожен новий день приносить їм тільки добро і нові, приємні відкриття. Батькам же побажаю терпіння! Не забуваємо: саме ми відповідальні за радість і безпечне дитинство наших діток! Вітаю!

***

З Всесвітнім днем дітей! Нехай вас оточує ніжність, радість і турбота. Нехай дитинство буде безхмарним, а кожен день щасливим.

***

Дітки – це частинки великого щастя, які наповнюють життя дорослого неймовірною радістю, теплотою, щастям. Вони потребують любові, турботі, а також – моря батьківської ласки та нехай кожне дитяче серце буде щасливе, наповниться радістю і добротою. У Всесвітній день дітей хочу побажати кожній дитині жити в міцній і добрій сім’ї, отримувати все необхідне для того, щоб дитинство було щасливим і безтурботним. Нехай кожен малюк посміхається, радіє і ніколи не знає біди!

***

У День дітей хочу привітати всіх малюків і їх батьків. Наші дітки – це наша гордість. Бажаю їм добробуту, радості та величезної ніжності.

***

Дитинство – це чарівні моменти, щасливі посмішки, батьки та бабусі з дідусями. Я бажаю, щоб у кожної дитини було щасливе дитинство, наповнене добротою, чарівністю, захистом від рідних і радістю від кожного нового дня! Вітаю з Всесвітнім днем дитини!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем дитини. Бажаю любити і балувати своє чадо. Бажаю душею залишатися веселою дитиною. Адже діти вірять в чудеса, діти вміють радіти кожному моменту. Безсумнівно, дитина – найдорожче, що є у світі. Так нехай наші діти не хворіють і ні в чому не знають нужди.

Привітання з Днем дитини у віршах

Є маленькі люди на планеті,
Невгамовні, часом смішні, діти.
З щирими та добрими серцями,
З допитливими і чистими очима.

Вони гідні найкращої долі.
Нехай ніколи їх не спіткає горе.
Нехай діти всієї Землі сміються дзвінко.
Хай живе Всесвітній День дитини!

***

Усюди радісні діти,
І зрозуміло в цю мить:
Дорослі живуть на світі
Заради них і лише для них!

Нехай же світ сміється дзвінко!
Нехай розжене сонце тінь!
«З Всесвітнім днем дитини!» –
Прокричу я в цей день!

***

Наші дітки – це щастя,
і немає нікого прекрасніше!
З Всесвітнім днем дітей вітаю,
Щастя діточкам бажаю!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаємо нині вам багато
З Всесвітнім Днем дітей,
З вашим святом!

***

Восени свято настає –
Всесвітній день дитини!
Всіх батьків об’єднує,
родину робить ріднею!

***

Діток ми вітаємо всім світом
У День дитини нині!
посмішок бажаємо
доброти, душевного світла!

***

Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає!
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти «синок»
Недавно також був дитина.

Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд…
Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у Всесвітній день дитини
Навчіться їх не ображати!

Привітання з Всесвітнім днем дитини у яскравих листівках

Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10

Нагадаємо, 161,9 тис. дітей народилося в Україні за 2024 рік. Ці дані випливають із кількості бейбі-боксів та грошової компенсації вартості «пакунку малюка», яку отримали сім'ї. 

Станом на 12 листопада внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинуло 589 дітей. Ще 1681 дитина отримала поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Теги: свята дитина свято сім'я українці Україна

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