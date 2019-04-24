Ще один мобільний оператор заявив, що готовий до послуги перенесення номеру

Послугою переносу номеру MNP можуть зацікавитися до 10% абонентів в Україні, зазначають в lifecell

Оператор lifecell заявив, що готовий до перенесення мобільного номера (MNP), коли абоненти зможуть вільно обирати оператора і при цьому зберігати свій номер. Ця послуга має запрацювати з 1 травня.

Як повідомила «Главкому» піар-менеджер lifecell Ольга Муха, зараз всі учасники процесу активно тестують роботу послуги між собою і розраховують на її своєчасний і успішний запуск. Однак кількість охочих змінити оператора поки невідома.

«Складно робити якісь прогнози, адже це залежить від стратегій усіх операторів. Проведені дослідження і опитування показують, що послуга може зацікавити до 10% абонентів на ринку», - коментує піар-менеджер lifecell.

Право на перенесення номеру мають як контрактні, так і зареєстровані абоненти. Контрактні абоненти зможуть одразу подати заявку на портацію новому оператору. Перехід для всіх абонентів буде безкоштовним.

На перенесення номера операторам дають три робочі дні, і відлік буде починатися з моменту реєстрації відповідної заяви. Сам процес перенесення триватиме не більше 3-х годин.

Представник lifecell наголосила, що в разі перенесення номеру обов’язково треба розірвати договір із попереднім оператором: дистанційно або шляхом подання письмової заяви. Якщо цього не зробити, попередній оператор далі нараховуватиме абонентну плату.

Детальніше читайте тут: Кінець мобільному рабству. Міняємо оператора, не втрачаючи при цьому номер.