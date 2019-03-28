Мобільні оператори мають два тижні, щоб відмовитися від чотиритижневої тарифікації



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АМКУ завершив розслідування і винесе вердикт 15 квітня

Оператори мобільного зв'язку України Kyivstar, Vodafone і lifecell повинні протягом двох тижнів переглянути тарифні пропозиції та відмовитися від практики брати з людей плату кожні 4 тижні, пише Ubr.ua.

В іншому випадку Антимонопольний комітет України перегляне пакети за них, а заодно накладе на провайдерів телеком-послуг штрафи. Антимонопольники завершили розслідування і винесуть вердикт з цього питання 15 квітня.

Відзначається, що з серпня 2018 року вся «велика трійка» почала перекладати значну частину своїх тарифних планів на чотиритижневий період тарифікації (28 днів). До цього абонентська плата нараховувалася за календарний місяць - 30 або 31 день. В результаті чого абоненти були змушені платити операторам за зайвий 13-й місяць в році.

У відповідь на скарги населення відреагував, однак, не регулятор ринку НКРЗІ, а Антимонопольний комітет України. 12 листопада 2018 року відомство відкрило справу проти компаній, оскільки вбачає в їхніх діях ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тоді уповноважена АМКУ у справі Марія Процишен пояснила, що на картельну змову вказують, зокрема, виявлені невідповідності в зовнішній і внутрішній документації операторів мобільного зв'язку.

Kyivstar, Vodafone і lifecell пояснювали зміну тарифів тим, що законодавством розрахунковий період в один місяць встановлено щодо терміну «абонентська плата», а нові тарифи підпадають під інший різновид оплати – «плата за пакет послуг». А значить нормативні обмеження не повинні на неї поширюватися.

Однак, як з'ясували уповноважені Антимонопольного комітету, в умовах надання послуг кожного з операторів, які вони затверджували своїми внутрішніми наказами, в розділах «Термінологія» згадується саме «абонентська плата».

Вчора, 27 березня, Марія Процишен відповіла на численні звернення зацікавлених в ході осіб і уточнила, що розгляд справи знаходиться на фінальній стадії. І додала, що деякі оператори почали відмовлятися від сумнівної практики ще до засідання АМКУ.

Наприклад, 22 березня Vodafone вніс зміни до деяких тарифних планів і змінив розрахунковий період з чотирьох тижнів до місяця. Серед оновлених були названі тарифні плани Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а також Vodafone Family і Vodafone Family Plus. Частина тарифних планів компанії були переведені в архів, а за рештою рішення буде прийнято «найближчим часом».

Однак не всі оператори згодні з порушеннями. Kyivstar продовжує наполягати, що термін «абонентська плата», який регулюється законодавчо, має на увазі доступ до мережі, а їх 4-тижнева тарифікація стосується «пакету послуг». Хоча по суті менеджмент Kyivstar визнав, що внутрішні правила надання послуг компанії не розмежовують поняття абонплати та плати за пакет послуг, і що їх «пакет послуг» включає в себе і надання доступу до мережі.

Що ж стосується третього гравця ринку мобільних послуг, то lifecell, за словами Процишен, не надав ніяких додаткових аргументів своєї тарифікації з моменту відкриття справи в листопаді 2018 року.

Абонентська плата за телеком-сервіси нараховується за правилами отримання і надання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету міністрів №295 і визначається саме як «календарний місяць». Законодавчої можливості встановлювати інший термін розрахунку у оператора немає, тому тарифікація послуг пакетами в чотиритижневий термін вважається недобросовісною комерційною практикою.