Шендерович: Усі росіяни вже платять за те, що вчасно не скинули Путіна

«У Росії ще не садять у газові камери, але вже є концтабори»

Мільйони росіян заплатили за війну, яку почав диктатор Володимир Путін, деградацією та злиднями. Десятки тисяч російських матерів віддали своїх дітей на смерть. Наразі всі росіяни платять страшну ціну за те, що вчасно не скинули Путіна. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив відомий російський публіцист Віктор Шендерович.

«Мільйони ідеологічно близьких мені людей, моїх читачів заплатили маргіналізацією, приниженням, тюремними термінами, поліцейськими репресіями та заборонами на професію. Сьогодні мільйони росіян, які протистоять Путіну і не підтримують його публічно, перебувають у правах євреїв після 1935 року після Нюрнберзьких законів. Ми всі обмежені у правах. Ще не садять у газові камери, але вже є концтабори. Хоча це складна картина, і я емоційно чудово розумію українців, які не хочуть про це чути та слухати. Жодних претензій до них не маю», – заявив Шендерович.

Публіцист наполягає, люди із буквою «Z» на лобі – це лише частина росіян, і вона відносно невелика. Решта – заручники.

«Справді, в Росії є люди, які схвалюють «спецоперацію», але їх явно не більшість. Є люди, які ідеологічно це схвалюють, є дуже невелика кількість вигодонабувачів, є якась кількість просто зашорених людей. Решта – це величезний стокгольмський синдром», – сказав Шендерович.

Раніше критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію. Військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії.

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