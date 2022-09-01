Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Шендерович: Усі росіяни вже платять за те, що вчасно не скинули Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шендерович: Усі росіяни вже платять за те, що вчасно не скинули Путіна
фото з відкритих джерел

«У Росії ще не садять у газові камери, але вже є концтабори»

Мільйони росіян заплатили за війну, яку почав диктатор Володимир Путін, деградацією та злиднями. Десятки тисяч російських матерів віддали своїх дітей на смерть. Наразі всі росіяни платять страшну ціну за те, що вчасно не скинули Путіна. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив відомий російський публіцист Віктор Шендерович.

«Мільйони ідеологічно близьких мені людей, моїх читачів заплатили маргіналізацією, приниженням, тюремними термінами, поліцейськими репресіями та заборонами на професію. Сьогодні мільйони росіян, які протистоять Путіну і не підтримують його публічно, перебувають у правах євреїв після 1935 року після Нюрнберзьких законів. Ми всі обмежені у правах. Ще не садять у газові камери, але вже є концтабори. Хоча це складна картина, і я емоційно чудово розумію українців, які не хочуть про це чути та слухати. Жодних претензій до них не маю», – заявив Шендерович.

Публіцист наполягає, люди із буквою «Z» на лобі – це лише частина росіян, і вона відносно невелика. Решта – заручники.

«Справді, в Росії є люди, які схвалюють «спецоперацію», але їх явно не більшість. Є люди, які ідеологічно це схвалюють, є дуже невелика кількість вигодонабувачів, є якась кількість просто зашорених людей. Решта – це величезний стокгольмський синдром», – сказав Шендерович.

Раніше критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію. Військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії. 

Також російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва

Читайте також: Віктор Шендерович: Воєнна поразка – останній шанс Росії
Теги: Україна росія війна Віктор Шендерович

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Шендерович переконаний, що політичної еліти у Росії немає
Російський опозиціонер: Такі олігархи, як Фрідман, прямо відповідальні за свавілля, яке творить Путін
28 серпня, 08:58
Віктор Шендерович прогнозує розпад Росії
«Це – жах світу». Шендерович дав визначення сучасній Росії
29 серпня, 20:09
Критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію
Критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію
29 серпня, 06:58

Суспільство

Шендерович: Усі росіяни вже платять за те, що вчасно не скинули Путіна
Шендерович: Усі росіяни вже платять за те, що вчасно не скинули Путіна
У вересні на українських водіїв чекає низка змін: повний список
У вересні на українських водіїв чекає низка змін: повний список
Юліан Ступак. Історія 21-річного командира, який захищав Харківщину
Юліан Ступак. Історія 21-річного командира, який захищав Харківщину
Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня
Початок навчального року, приватизація та виїзд за кордон: що зміниться з 1 вересня
На сході прогнозуються дощі: якою буде погода 1 вересня
На сході прогнозуються дощі: якою буде погода 1 вересня
Церемонія прощання з Горбачовим: де і коли поховають політика
Церемонія прощання з Горбачовим: де і коли поховають політика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
94K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
66K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
31K
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
26K
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
19K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича

Новини

Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Сьогодні, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту