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«Це – жах світу». Шендерович дав визначення сучасній Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
«Це – жах світу». Шендерович дав визначення сучасній Росії
Віктор Шендерович прогнозує розпад Росії
фото з відкритих джерел

«Варіант розпаду Росії вважаю одним із найблагополучніших»

Відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович вважає, що у тому вигляді, в якому сьогодні існує російська держава, вона нежиттєздатна, він вважає сьогоднішню Росію «жахом світу». І щоб припинити імперський страх війни та смерті, які несе Росія, вона має розпастися або кардинально змінитися. Таку думку Шендерович висловив у інтерв’ю «Главкому».

Варіант розпаду Росії опозиціонер вважає «одним із найблагополучніших». Водночас станом на сьогодні він не бачить передумов для змін у Росії за прикладом денацифікації Німеччини після Другої світової війни.

«Я не просто припускаю такий варіант, а вважаю його одним із найблагополучніших. Якщо іншого шляху припинення імперського страху війни та смерті людей немає, то туди й дорога. Є варіант, що Росія чудом зміниться (хоча я не бачу особливих підстав для цього сьогодні) і піде шляхом післявоєнної Німеччини. Тобто усвідомить жах скоєного та за кілька десятиліть доведе справами, що помилки минулого враховані. Сьогодні німецька мова знову вже асоціюється не з Гітлером чи Геббельсом, а з німецькою культурою. Для цього доведеться пройти шлях національного приниження, усвідомлення, репарацій і через кілька десятиліть остаточно вийти на волю вже в якійсь іншій людській якості», – зазначив російський публіцист.

Шендерович наголосив, що Росія у її нинішньому вигляді є нежиттєздатною. Він вважає, що розпад Росії може стати шансом для збереження російської культури.

«Зрозуміло, Росія просто розпадеться через якийсь час. Через який – питання інше. Для історії плюс-мінус 40-50-100 років – не більше похибки. У будь-якому разі, у тому вигляді, в якому сьогодні існує російська держава, вона нежиттєздатна. Це – жах світу. Я вважаю, що є шанс, і цього хочу, щоб збереглася Росія як країна, як цивілізація, як культура. А те, що вона може змінити форму правління і втратити кордони, які сьогодні для нас звичні на карті, – у цьому я не бачу нічого жахливого. Кордони на картах постійно змінюються – це нормально», – зазначив він.

Водночас російський опозиціонер зауважив, що ситуація зі зміною українських кордонів у зв’язку з окупацією військами агресора – це інша ситуація, адже це результат дії зовнішніх факторів. На його думку, зміна кордонів Росії у зв’язку з розпадом зсередини буде більш болючим процесом.

«Україна змінює карту у зв'язку з окупацією, сподіваюся, тимчасовою, а розпад зсередини – це зовсім інший процес, у якомусь сенсі набагато болючіший. Тому що окупацію, умовно кажучи, можна порівняти із глибоким порізом країни, із зовнішнім впливом. А є ракова пухлина, яка набагато небезпечніша, хоча цього не видно зовні», – сказав Шендерович.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко висловив думку, що зараз настав час розпаду країни-терористки РФ. Адже у поневолених народів зростає національний дух і прагнення до незалежності. 

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Також раніше у мережі оприлюднили велику кількість карт, присвячених варіантам розпаду Росії. Автори цих карт по-різному оцінюють розміри майбутньої Росії або ж Московії, також варіюється кількість державних новоутворень, які з’являться на території нинішньої Російської Федерації.

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Теги: окупація окупанти путінський режим росія Віктор Шендерович

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