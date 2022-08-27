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Російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва   

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва   
Шендерович про Медведєва: «Те, що відбувається сьогодні – це просто побутовий алкоголізм,»
фото: Reuters

Шендерович: «Наразі просто відбувається деградація особистості Медведєва, пов'язана з алкоголем»

Заступника голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв спіткала недуга, на яку хворіє великий процент  росіян – алкоголізм. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів відомий російський публіцист Віктор Шендерович.

«Із Медведєвим сталася трагікомічна історія. Те, що відбувається сьогодні, – це просто побутовий алкоголізм, хоча не такий уже побутовий, оскільки ця людина досі посідає певне місце у російській ієрархії… Наразі просто відбувається деградація його особистості, пов'язана з алкоголем. А якщо розглядати це в політичній площині – він намагається застовбити за собою місце в «патріотичній» російській політиці. Хоча ця спроба нічого, крім потіхи та зловтіхи, не викликає», – зазначив публіцист.

Шендерович також наголосив, що Медведєв свого часу отримав президентське крісло, бо Путін не бачив в ньому ніякої політичної загрози.

«Він був поставлений берегти місце, а одночасно дискредитувати ідею лібералізму. Медведєв зовсім не харизматичний, не був пов'язаний із силовиками, і Путін просто не боявся за свою владу. Але у 2011-2012 роках відбулися протести проти фальсифікацій – Болотна площа, проспект Сахарова… Медведєв, який тоді формально був президентом, міг дуже багато на що вплинути. І Путін не може пробачити йому свого страху тих років і того, що Медведєв асоціювався з антипутінськими надіями. Сам Медведєв нічого такого не хотів, він абсолютно порожнє місце, але оскільки він символізував лібералізм, його ім'я просто намагнітилося ліберальними ідеями», – зазначив він.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю французькому телеканалу LCI намагався виправдати відсутність успіхів російської армії в Україні. Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав запровадження економічних санкцій проти Росії найкращим рішенням для Вашингтона, і заявив, що Байден страждає від роздвоєння особистості.

Також Медведєв відреагував на візит Макрона, Шольца та Драгі до України. Він назвав представників Франції, Німеччини та Італії «європейськими поціновувачами жаб, ліверу та макаронів».

Додамо, що Дмитро Медведєв у соцмережах традиційно різко відгукується про західні еліти та Україну. Так, у травні третій президент РФ назвав українську владу «ублюдочним правлінням київського режиму». 

Нагадаємо, у регіонах Росії фіксуються досить високі показники захворюваності з діагнозами «алкоголізм» та «алкогольний психоз». Щоб виправити ситуацію, російський президент Володимир Путін рекомендує розгорнути кампанію пропаганди здорового способу життя, але у жодному разі «не забороняти людям пити». 

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Теги: росія війна Дмитро Медведєв путін алкоголь політика Віктор Шендерович

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