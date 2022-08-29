Критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію

Шендерович: «Військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії»

Військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович.

«Я – громадянин Росії, який вважає, що військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії», – заявив Шендерович.

Він пояснив, що поділяє Росію на країну, державу та адміністрацію. За його словами, це просто три різні сутності.

«У якійсь Фінляндії країна, держава та адміністрація – дуже наближені один до одного поняття, тому що є зворотний зв'язок, виборна система, люди вільно вибирають собі менеджерів та їх знімають. Тобто влада репрезентує громадян цієї країни. Хоча навіть у Норвегії, Фінляндії та Данії все одно є зазор між бюрократією та людиною, країною та державою. Любов американців до Америки дуже легко і органічно поєднується з найжорстокішою критикою адміністрації. Є Америка як символ деяких цінностей, а є конкретний Трамп чи Байден, яких прийнято дуже жорстко критикувати та уважно дивитися під лупою на їхні вчинки», – заявив Шендерович.

Він зазначив, що бажає поразки та смерті кривавому двоголовому орлу і добра своїй країні.

«У російській традиції, це, на жаль, речі, що злиплися, і одна з травм Росії полягає в тому, що в ній «государство» – від слова государ. Від государя вниз будується традиційне матричне уявлення російського обивателя. Це якась Росія, яка в ієрархії цінностей знаходиться вище за людське життя, проти чого я виступаю все свідоме життя. Тому жодної внутрішньої суперечності в мене немає. Я – російський громадянин, сподіваюся, не гірший. І я щосили бажаю поразки та смерті кривавому двоголовому орлу і добра своїй країн», – резюмував російський публіцист.

Нагадаємо, раніше російський олігарх Фрідман виступив проти війни з Україною. А нещодавно стало відомо, що Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.

Також раніше з'явилася інформація, що із російських олігархів, які входять до рейтингу Forbes-2022, шестеро не потрапили під санкції США. П'ятеро з них також не перебувають під санкціями Євросоюзу та двоє – Великої Британії.